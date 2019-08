Telefon käest! Just nii tähtsad on telefonivabad hetked!

Seda, et unekvaliteet kannatab, kui me õhtul veel voodis Facebooki läbi ketrame või isegi töömeile vaatame, on enamik kogenud, ja seepärast soovitavad eksperdid juba ammu nutitelefoni enne magamaminekut mitte kasutada, nii ahvatlev, kui see ka ei tundu.

Aga hea uni pole ainus valdkond, kus digitaalne aja mahavõtmine võib imesid teha, nagu näitas hiljutine Hamburgi kõrgkooli International School of Management (ISM) uuring.

Surve pideva kättesaadavuse tõttu

Pidev kättesaadavus ja infovoog ei ole sugugi vaid positiivse toimega: paljud lasevad oma tähelepanu kõrvale juhtida ja neil on raske mõnele kindlale asjale keskenduda või nad tunnevad end koguni survestatuna. Selleks võib olla ootus, et juba teel tööle tuleb vaadata meilid läbi ja nendega tegeleda või lahendada «veel viimane küsimus» pärast tööpäeva lõppu — nutitelefon on igal juhul meie ellu nii tihedalt põimitud, nagu ei kunagi varem.

See pidev kättesaadavus võib aga kasu kahjuks keerata — lisaks psüühilise tervise kahjudele võib selle all kannatada ka tootlikkus.

ISMi uuringus vaadeldi nutitelefonist eemaloleku mõjusid. Uuringus osalejatel paluti kümme päeva mobiiltelefonist teadlikult eemal olla.

Iga päev tuli osalistel vastata küsimustele enda heaolu kohta. Vastused andsid selge pildi: telefonist eemalolek lasi katsealustel märkimisväärselt paremini lõdvestuda.

Veelgi enam, mida pikem oli paus, kui nad ei vaadanud nutitelefoni, seda rohkem kadus vajadus üldse selle järele.

Kes vaatab vähem ekraanile, see lõdvestub paremini

Tulemus: osalised olid paremini väljapuhanud ja leidsid, et nende sõltuvus elektroonilisest saatjast vähenes tunduvalt.

Lõdvestusfaasi tajuti palju tugevamini, sest polnud ju midagi, mis oleks tähelepanu kõrvale juhtinud.

Seepärast soovitavad eksperdid just ettevõtetel viia sisse nutitelefonivabad ajad, et töötajatel oleks aega puhata ja taastuda, kirjutab Fit For Fun. Vastutasuks suureneb tootlikkus.