Fitnessi müüt: vaid see, kes higistab, teeb tõhusalt trenni

Fitnessi ümber keerleb hulgaliselt müüte ja pooltõdesid, mis ajavad spordisõpru segadusse. Üks nendest on oletus, et trennist on tegelikult kasu vaid siis, kui sa higistad palju.

Higistamisega ei lase nahk kehal ülekuumeneda. Kui me teeme sporti, siis ergutatakse meie vereringet ja soojus tekib energiakulutamisest. Et keha ei kuumeneks üle, hakkab ta higi eritama ja selle haihtudes tekib jahutav efekt.

Seevastu on higinäärmete kogus geneetiliselt tingitud — kui kiiresti ja palju me higistame, on iga inimese puhul erinev ja see ei kõnele suurt midagi treeningu efektiivsusest.