Tähelepanu, moefännid! 5 värvi, mis on sel sügisel garderoobis kohustuslikud

On loomulik, et temperatuuri alanedes pöördume kiiresti tagasi neutraalsete toonide juurde. Tavalised sügisesed kaaslased on tumepunane, sinepikollane, must, hall, valge, tumesinine ja beež. Kuid mitte sel sügisel!

Tänavu segunevad traditsioonilised monokroomsed toonid erkroosa, lilla, oranži, neoonkollase ja uhiuue lemmiktooni pistaatsiaga.

1. Pistaatsia

Pistaatsiaroheline on tulnud selleks, et jääda. Moelavadel silma jäänud toon on kiirelt vallutanud nii Instagrami kui ka tänavastiili. Toonist õhkub värskust, mis mõjub eriti kosutavalt sügistalvisel perioodil, kirjutab Harper'sBazaar.

2. Lilla erinevad varjundid

Lilla on läbi aegade moemaastikul silma paistnud, kuid sel sügisel on oodata jõulist tagasitulekut. Lilla pakub erinevaid varjuneid pastelsetest toonidest kuni sügavate ja tumedate toonideni ja kõik need on ühevõrra popid.

3. Erkoranž

Tuntud moebrändid nagu Carolina Herrera ja Staud näitasid moelavadel pealaest jalatallani erkoranže komplekte, tõestades, et mida rohkem oranži, seda uhkem. Muide, erkoranži sobib hästi kombineerida ka erkroosaga.

4. Šokeeriv roosa

Kuigi pastellroosa hakkab vaikselt oma aega ära elama, pole roosa värvi fännidel põhjust nukrutsemiseks. Sel sügisel on kord šokeeriva erkroosa käes. Ole mureta, roosa sobib hästi nii mustade, pruunide kui ka hallide toonidega.

5. Neoonkollane