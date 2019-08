Video: humoorikas viis, kuidas teismeline oma koolist naasvat väikevenda iga päev tervitab

Noah Tinglel ja tema 12-aastasel väikevennal Maxil on eriline side. See aga ei takista Noah'il oma seitsmendas klassis käivat venda häbistamast. Nimelt paneb Noah iga päev selga erineva kostüümi, et siis koolibussi pealt tulevale Maxile vastu minna.

Olgugi, et esimestel päevadel õnnestus Noah'il Maxi häbistamine suurepäraselt, siis lõpuks too juba ootas venna järjekordse kostüümi nägemist.

Noah'i loodud Facebooki lehel The Bus Brother on üle 5000 jälgija ja see arv aina kasvab. Inimestele meeldib Noah'i algatatud traditsioon lausa nii palju, et selle püsimiseks annetatakse talle kostüüme.