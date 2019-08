Oluline teada: kuidas teha keskkonna- ja loomasõbralikumaid moevalikuid?

Loomad on tundevõimelised elusolendid, kes tunnevad valu, hirmu, aga ka rõõmu ja teisi emotsioone. Eesti päritolu teadlane Jaak Panksepp on teinud kindlaks, et rotid naeravad, kui neid kõhu alt kõditada. Teisest küljest on loomadega kokku puutunud inimesed väitnud ning teadusuuringud tõestust leidnud, et mõnikord voolavad ka loomadel silmadest pisarad, olles sattunud ebameeldivasse olukorda, näiteks tapamajja.

Loomade kasutamine inimeste heaolu nimel sai alguse juba kiviajal. Tollal ei olnud alternatiivseid võimalusi ning seda tehti ellujäämise nimel. Sellised ajad on ammu möödas. Alles on jäänud vaid harjumus. Milleks siis jätkata niivõrd julma tööstust, millel puuduvad praktilised põhjendused?

Suurem osa tuntumaid moemajasid üle maailma on liitunud rahvusvahelise Fur Free Retailer programmiga, millega kinnitavad, et ei kasuta oma loomingus karusnahka. Prada, Burberry, Versace, Gucci, Armani – kõik on loobunud karusnahast. 2018. aastal, pärast Versace moemaja loobumist karusnaha kasutamisest, põhjendas Donatella Versace seda järgmiste sõnadega: «Karusnahk? See aeg on läbi. Ma ei taha moe loomiseks tappa loomi. See ei tundu õige.» Arvestades eelnevat seisukohta, saab vaid loota, et järgmisena loobutakse ka nahast.

Loomatööstus ei ole jätkusuutlik

Keskkonnateadlased nõustuvad, et loomakasvatus praeguses mastaabis ei ole jätkusuutlik ja on suur oht meie tervisele ja keskkonnale. ÜRO raportite põhjal on teada, et loomatööstuse kahju keskkonnale on koguni suurem, kui kogu transporditööstuse poolt tekitatav kahju kokku. Kui kogu transporditööstuse vastutada on 13 protsenti kasvuhoonegaasidest, siis loomatööstuse puhul on see number 18 protsenti.

Loomakasvatus nõuab väga palju ressursse ja maad meie planeedil, mis põhjustab metsade mahavõtmist, kliimasoojenemist, keskkonna saastamist ja liikide väljasuremist. Lehm joob päevas keskmiselt 70 liitrit vett. Kogu loomatööstuse veekulu aastas on 129-288 miljardit liitrit. 80-90 protsenti kogu meie mageveest läheb loomatööstusele. Samal ajal surevad inimesed janusse. Üks kolmandik kogu maakera jäävabast alast kasutatakse loomatööstuse toidu kasvatamiseks. 82 protsenti nälgivatest lastest elavad riikides, kus toit antakse loomadele, kelle sööb ära lääne inimene.

Loomanaha parkimisprotsess on mürgine

Kui eelnev statistika ei olnud piisav, tasub kirjeldada edasist naha parkimist, et biolagunevad osad muuta moetooteks. Parkimisprotsess on uskumatult mürgine. See nõuab tohutul hulgal energiat ja ohtlikke kemikaale, sealhulgas mineraalsooli, formaldehüüdi, mitmesuguseid õlisid, värvaineid ja viimistlusvahendeid, millest mõned sisaldavad tsüaniidipõhiseid. Enamik nahast on kroompargitud, mille tagajärjel satub kantserogeenne kroom (VI) veeteedesse. Kuigi Euroopas ja Ameerikas ei ole kroomparkimine enam lubatud, tuleb enamus meil tarbitavast nahast siiski arengumaade nahatööstusest.