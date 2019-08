Aeg on lahku minna, kui sa ei saa neile kahele küsimusele «jah» vastata

Kõik soovivad, et nende suhe kestaks igavesti ja oldaks üksteisega õnnelikud. Alati see aga ei õnnestu. Teinekord on asi petmises ja sellest tulenevas usaldusepuuduses, mõnikord hääbub armastus vaikselt.

Aga on ka juhuseid, kui kas üks partneritest või mõlemad pole enam kindlad, kas nende suhe ikka on selline, nagu nad tahavad. Õnnehetked vahelduvad ebakindluse faasidega, kui kõik tundub küsitav.

Kui sa oled sellises olukorras, küsi endalt kaks küsimust. Kui vastus pole «jah», siis on aeg lahkuminekuks küps.

1. Kui te juba ei oleks nii kaua koos olnud, kas sa ka siis hoiaksid sellest suhtest kinni?

Paljud inimesed jäävad suhtesse vaid sellepärast, et neil on tunne, nagu nad oleksid juba nii palju investeerinud, et on võimatu sellest kõigest loobuda. Paradoksaalsel kombel on see nii just õnnetute suhete puhul. Mõte on selline: «Me oleme koos nii palju läbi teinud, me ei saa ju nüüd enam ometi lahku minna.»

See näib olevat omamoodi eneseõigustus — kui ühe asja pärast on nii palju kannatatud, ei tohi sellest loobuda ega seda väärtusetuna näha, sest muidu tuleb tunnistada, et oled vale asja eest võidelnud. Mida kauem see võitlus on kestnud, seda raskem on lahkumineku kasuks otsustada.

Kui sa pole enam kindel, kas su suhe liigub õigesti, tuleks seetõttu küsida, kas sa oleksid selles suhtes, kui te oleksite vaid paar nädalat koos olnud. Kui vastus on ei, siis on ilmselt parem laiali minna, kirjutab Freundin.

2. Kui sa homme vallalisena ärkaksid, kas sa läheksid oma partneriga kohtingule?

Selle küsimusega saad kergesti teada, kas sa oled oma partneriga ainult sellepärast koos, et sa kardad talle lahkuminekuga haiget teha. Kui sa peaksid teda vallalisena endiselt atraktiivseks ja suudaksid endale ette kujutada temaga lähemat tutvust, siis on see hea märk.