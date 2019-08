12 põhjust, miks valida liiklusvahendiks just jalgratas

1. Uut jalgratast on lihtsam finantseerida kui uut autot. Ühe liisingumakse eest saab osta kvaliteetse jalgratta, mis õige hoolduse korral teenib sind pikalt. Kui muretseda endale veel vihmavarustus, tuled ja muud lisaseadmed, siis on olemas transport igal ajal ja iga ilmaga.

2. Jalgrattal on autoga võrreldes väike jalajälg keskkonnale. Kõigil toodetud kaupadel on mõju keskkonnale, kuid jalgrattaid saab toota vaid murdosast autode tootmiseks kuluvatest materjalidest, energiast ja saatmiskuludest.

3. Jalgrattad ei tekita nende kasutamisel reostust. Jalgratastel pole heitgaase tekitavaid mootoreid ja väheneb teepinnale tilkunud õli, kütuse ja hüdraulikavedelike hulk. See tähendab, et kohalikesse veekogudesse satub vähem mürgist vett.

5. Võib-olla pole sul võimalust jalgratast peamiseks transpordiks kasutada, kuid jalgrattad on efektiivne alternatiiv peres olevale teisele autole või ka asendusautole, kui sõiduk on läbimas hooldus- või remonttöid.

6. Jalgratta kasutamine transpordiks aitab hoida tervist ja võib aidata kaotada kehakaalu. Regulaarse aeroobse treeningu kasulikkus tervisele on hästi teada. Sõltuvalt sõidustiilist ja kohalikest teeoludest on võimalik hoogsa rattasõidu abil põletada 600 kalorit tunnis. Enamik jalgrattureid kaotavad esimesel aastal 5-10 kg, kui valivad peamiseks transpordivahendiks jalgratta.

7. Ühes autosuuruses parkimiskohas on võimalik hoiustada kümmekond jalgratast. Parklatel on tohutu keskkonna- ja finantsmõju, eriti linnastunud piirkondades. Mida rohkem jalgrattaid teele pääseb, seda vähem parkimiskohti peab ehitama.

10. Jalgrataste hooldus maksab palju vähem kui autodel. Ustavad kaherattalised vajavad küll hooldust, kuid kasutajal on võimalik ka ise neid kodustes tingimustes hooldada. Isegi kui viia ratas kauplusesse hooldusesse, on selle kulud autoga võrreldes tühised.

11. Jalgrattad võimaldavad liikuvust neile, kes ei saa veel ise sõita või kellel pole võimalusi auto soetamiseks. Kõik ei tee juhilube ning auto ostmise, kindlustamise ja hooldamise kulud on paljudele inimestele kättesaamatud. Peaaegu kõik saavad endale lubada mingit tüüpi jalgratast. Lisaks on jalgratas kõige kuluefektiivsem transport peale jalutamise.

12. Uuringud näitavad, et jalgrattaga sõitjad on tervislikumad, produktiivsemad ja vajavad vähem vaba aega töölt. Seetõttu on enamik tööandjaid innukad majutama töötajate jalgrattaid. Tervislikud töötajad on rõõmsamad ja see tagab ka parema lõpptulemuse.