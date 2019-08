Tähelepanu! Need 4 käitumisviisi ei tähenda enesearmastust

1. Enesearmastus ei tähenda isekust, vaid eneseteadlikkust.

Isekus on see, kui sa ei arvesta absoluutselt teiste inimeste tunnete, vajaduste, unistuste, lootuste ja hirmudega, ning usud, et sina oled palju tähtsam kui teised.

Eneseteadlikkus tähendab, et sa võtad vastutuse oma õnne eest. See tähendab, et sa tegeled ja üritad aru saada oma tunnetest, ebakindlusest, soovidest ja vajadustest. See tähendab, et sa saad endaga hästi läbi ja väärtustad ennast.

2. Enesearmastus ei tähenda, et sul on kõik viimseni kontrolli all, vaid tähendab, et sa oled mõistlik ja sul on piirid.

Elu juba on selline, et sa ei saa kõike viimseni ette planeerida ja kontrollida. Paratamatult pead olukordadega kohanema ja muudatusi tegema. Kui tahad, et kõik oleks detailideni paigas, ei ole sa hetkes täielikult kohal ja näed asju väga mustvalgelt, mis võib kaasa tuua pettumuse ja frustratsiooni.

Piiride paika seadmine tähendab, et sa oled enda jaoks selgeks teinud, mis on head ja turvalised valikud ja mis seda ei ole. See tähendab, et on asjad, mida tolereerid ja asjad, mis ei ole sinu jaoks head ja mille osas pead muudatusi ette võtma.

3. Enesearmastus ei tähenda, et survestad ennast, vaid, et oled enda suhtes kaastundlik.

Kui survestad ennast liigselt, muutuvad eesmärgid sinu jaoks kinnisideedeks. See tähendab, et su keha ja meel on sinu jaoks kui tööriistad, mille abil tegevuslisti vallutada. Tihti laseb selline mõtteviis keskenduda ainult halvale või sellele, mis pole veel piisavalt hea.

Kui oled enda suhtes kaastundlik, tähendab see, et suhtud endasse nagu inimesse, keda armastad. See tähendab keskendumist protsessile, mis lubab sul nautida ka teelolekut. See tähendab ka endale andestamist tehtud vigade ja puudujääkide eest.

4. Enesearmastus ei tähenda, et vajad teiste heaskiitu, vaid, et oled teinud endaga rahu.

Kui vajad pidevalt teiste heakskiitu ja nõusolekut, tähendab see, et su eneseväärtus on teiste inimeste käes. Kui sul pole innustavaid heakskiite ja komplimente, ei oska sa endaga midagi peale hakata, kirjutab ThoughtCatalog.