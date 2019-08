4 üllatavat viisi, kuidas naised mehi tahtmatult eemale tõukavad

1. Sa ei hinda mehe pingutusi

On ebaaus, kui naised eeldavad, et mees peaks iseenesest teadma, milline käitumine suhtes on õige (siinkohal ei räägi me petmisest, mis seda ilmselgelt pole). Kui su kaaslane üritab õppida, ära pane seda pahaks ja anna talle aega. Tee suhtes olemine tema jaoks lihtsamaks ja selgita talle elementaarseid asju, kui vaja.

2. Sa kardad intiimsuse osas initsiatiivi näidata

Naistena ei pelga me rääkida, kui mõni kuulus mees meie jaoks kuum tundub. Miks siis on nii raske iha oma mehele demonstreerida? Mees tahab teada ja tunnetada, et ta on sinu silmis ihaldusväärne ja et sa tahad teda. Näita talle seda. Ole aktiivsem pool ja tegutse! See on lubatud.

3. Sa ei lase mehel ennast avada

Mehed eelistavad tavaliselt suhetes vältida vastasseise, sest rahu ja vaikus on nende jaoks olulisem. Sellegipoolest on konfliktid ja eriarvamused normaalne osa romantilistest suhetest. Pea meeles, et sa ei saa üksinda väidelda ega argumente mehest välja pigistada. Kui ta on valmis ennast avama, püüa luua keskkond, kus ta seda vabalt teha saab.

4. Sa ei ole olevikus kohal