Süsti oma lapsesse enesekindlust: 40 positiivset lauset, mida kasutada

Kõik lapsevanemad soovivad, et nende võsukesed oleksid õnnelikud. Ja olgugi, et ka materiaalsed asjad on elus omal kohal, siis vaimne heaolu on veelgi olulisem. Lapsevanemad peavad teadma, et nende sõnadel on suur võim. Nende sõnad võivad tõsta lapse enesekindlust või selle hoopis hävitada.