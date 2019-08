Kui kaua võtab keskmiselt rasestumine aega?

Kaua võtab tavaliselt rasedaks jäämine aega? See sõltub mitmest faktorist, kuid on olemas üldised ajamääratlused, millest juhinduda.

Enamus inimestest jääb lapseootele kuue kuu jooksul, mil elatakse vaba seksuaalelu. Kui naine on 20ndates eluaastates, on rasestumine tavaliselt kergem, kirjutab HuffingtonPost. Küll aga mida hiljem ja vanemana, seda keerulisem võib see protsess olla.