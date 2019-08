Too armumine suhtesse tagasi nende nippide abil

1. Andke üksteisele ruumi

Me ei jõua seda piisavalt korrata, kui oluline on suhtes üksteisele ruumi anda ja mõnda aega omaette olla. Kui kohtud oma sõpradega ja tegeled meeldivate hobidega, saad uut ja positiivset energiat, mis toob ka suhtesse uut värskust. Ühtlasi annab omaette veedetud aeg ka võimaluse üksteist igatseda ja aru saada, kui oluline sinu jaoks teine inimene on. Kui olete mõnda aega üksteisest eemal ja laete patareisid, väärustate üksteist rohkem ja tunnetate ka oma suhtes rohkem spontaansust.

2. Proovige koos midagi uut

Kui sulle tundub, et sära hakkab teie suhtest kaduma, ei ole midagi paremat kui natukene ootamatusi, et süda uuesti põksuma saada. Mõnikord ei taha me riskida, sest muutume liiga mugavaks, aga see on parim võimalus armumise tunde taastamiseks.

Kui teete üheskoos midagi mõlema jaoks uut, toob see kogemus teid üksteisele lähemale ja aitab meeles pidada, miks teineteise valisite. Enesekindlus on äärmiselt atraktiivne, nii et miks mitte haarata ohjad enda kätte ja plaanida midagi põnevat.

3. Ole haavatav