«Pilvede all» uus hooaeg: tõelist sõpra tunned hädas?

Kuna Sirje kaotab rohkem kui lihtsalt sõbranna ja kahjud on lisaks materiaalset laadi, tõmmatakse sündmuste keerisesse ka Sirje lähedased. Nagu arvata võib, on parimaks kuulajaks, nõuandjaks ja abiliseks Albert, kellest paremini ei tunne Sirjet keegi. Kuid kas Alberti abist piisab, et Eva tekitatud kaosest välja tulla, näeme juba uuel hooajal.