Kuus ilusat ja valusat elutõde, mida on oluline meeles pidada

1. Ükskõik, kui kõvasti sa kinni ei hoia või kontrollpositsioonil ei ole - kõik võib ikkagi koost laguneda. Sa võid kõike ette planeerida, kuid ikkagi võib midagi valesti minna. Elu ei seisne perfektsete olukordade loomises, vaid pigem olukordadega kohanemises. Kõige olulisemad oskused elus on paindlikkus ja vastupidavus, sest tuleb ette palju olukordi, kus pead valima sootuks uue tee. See võib olla nii ilus kui ka õudne kogemus, sõltub sinu suhtumisest.

2. Sina ise vastutad selle eest, kuidas su kujuneb ja kuidas asjadele reageerid. Kõigist emotsioonidest kõige kasutum on ükskõiksus. Sa pead võitlema elu eest, mida soovid. Mitte miski ei muutu iseenesest sellisel kiirusel, nagu sina seda soovid, nii et ootamise asemel tasub tegutseda. Elu ei seisne paigal seismises, vaid liikumises.

3. Alati kui arvad, et sul pole valikut, siis tegelikult on. Su praegune elu on sinu tehtud valikute tulemus. Võib küll tunduda mugavam mõelda, et elu lihtsalt juhtub sinuga ja sa ei pea vastutama, aga tegelikult on sul alati valikuvõimalus, mis avab järgmisi uksi.

4. Maldalseisu vältimine on võimatu. Ükskõik, kui palju energiat sa ka ei panustaks, et vältida südame murdumist ja madalseisu, ei ole see võimalik. Aeg-ajalt põhjas käimine on vajalik, et oma vaimu puhastada ja õnnelike perioode hinnata.

5. Kõik, mida praegu koged, on ajutine. See on ka põhjus, miks öeldakse, et elada tuleb olevikus. Pole mõtet liiga palju minevikule mõelda ja ka tulevikust unistada, tegutseda tuleb siin ja praegu. Kui koged midagi halba, tea, et see läheb mööda. Kuid tuleb meeles pidada, et ka hea on mööduv.