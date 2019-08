Suvi hakkab lõppema ja sügis on ukse taga. Temperatuurid langevad ja higi ei voola enam otsmikult alla – see tähendab muuhulgas seda, et võime juuksed julgelt valla lasta. Ja miks mitte just nüüd uut soengut katsetada? Vaata järele, millised soengustiilid on tänavu sügisel eriti trendikad!