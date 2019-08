4 asja, mis mõjuvad su rahakotile laastavamalt kui kaasa ostetud kohv

Sõna «eelarve» võib su küll panna igavusest silmi pööritama, aga see on parim asi alustamiseks ja seda põhjusega. Nagu ütles Ameerika ärimees ja finantsnõustaja Dave Ramsey, siis eelarve tähendab seda, et sa ütled rahale, kuhu minna, selle asemel, et imestada, kuhu see kadus. Kui sul pole eelarvet, kulutad märkamatult palju raha näiteks taksosõitudele ja väljas söömisele või lubad endale rohkem reise, kui tegelikult tohiksid. Kui koostad endale eelarve, saad planeerida raha asjadele, mis sulle ka tegelikult olulised on, selle asemel, et raha lihtalt raisata.