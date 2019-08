Õnnelikus suhtes paarid küsivad teineteiselt iga päev neid 3 asja

See aga ei tähenda, et suhte kallal peaks kogu aeg ränkrasket tööd tegema. Piisab, kui küsite üksteiselt iga päev neid kolme lihtsat, kuid ometi olulist küsimust, ja kuulate päriselt, mida kaaslane vastab. Need küsimused muidugi ei tähenda, et olete iga päev õnnelikud, aga toetavad teievahelist suhtlemist, mis loob mõistmise ja armastamise tunde.

1. «Kuidas sa ennast tunned?»

See on küsimus, mis annab kaaslasele võimaluse rääkida kõigest, mis südamel on ja ühtlasi saadab signaali, et oled siiralt huvitatud, kuidas tal ja teie suhtel läheb. Sa oled avatud probleemide lahendamisele ja otsuste tegemisele. Oluline on aga meeles pidada, et mõnikord ei oota partner lahendust, vaid tahab lihtsalt rääkida ja auru välja lasta.

2. «Kuidas ma aidata saan?»

See on küsimus, mis kinnitab kaaslasele, et oled valmis teda toetama ja julgustama. Samuti näitab see, et võimaldad talle iseseisvust ja austad tema otsuseid. Elus on palju hetki, kui sa ei saa kaaslase eest tema probleemi lahendada, vaid saad ainult toeks olla. Ükskõik, kas räägite lootustest ja unistustest või kurbusest ja pettumustest, on «kuidas saan aidata?» küsimusest rohkem abi kui jõuliselt oma lahenduste pakkumisest, kirjutab Relation Rule.

3. «Millal me vestleme?»