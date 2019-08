Täna stardib Võrust Talutoidu Karavan, liikudes läbi suvelõpu meeleolus Eesti

Karavani eesmärk on kõigile meenutada, et meie kodumaal on praegu sügisene küllus, põldudel on valminud värsked viljad ja aedades parimad vitamiinid. Räägime, miks eelistada kohalikku toitu – tervist, kohalikku majandust, meie looduskeskkonda ja kogukondlike sidemeid silmas pidades.