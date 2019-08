Esimest korda ülikooli: kuidas tudengina eelarves püsida?

Kristina Puksa läheb sügisel õppima Tartu Ülikooli arstiteadust ja Lislotte Minejev Notthingham Trent Ülikooli moeturundust. Uurisime neilt, kuidas nad on ülikooliks rahaliselt valmistunud ja mis nõuandeid jagavad ka teistele üliõpilastele.

Millised rahalised ettevalmistused on teil ülikooliks praeguseks juba tehtud?

KP: Avasin endale teise pangakonto, kuhu olen pannud raha kõrvale. Käisin ka suvel tööl ning säästsin enamiku palgast, et seda kasutada Tartus sisseelamiseks, st õpikute ja kodutarvete ostmiseks. Koostasin endale ka eeldatava eelarve, kus on kirjas, kui palju mul igakuiselt Tartus elamiseks raha kulub.

LM: Olen rääkinud eestlastega, kes on varasemalt välisülikoolis õppinud. Kõik nad on mitmed suved raha kogunud ning igakuine eelarve on jäänud umbes 1500-2000 euro kanti. Olen võtnud õppelaenu, et õppemaks ära maksta, elamine on terve aasta eest makstud ja lennupilet on olemas.

Kuidas otsisite ülikooli ajaks elukohta ja kus on plaanis elama hakata?

KP: Tartus hakkan elama oma kahe sõbrannaga, kellega me üürisime korteri. Korteri leidmine oli üpris keerukas, panime üles kuulutuse sotsiaalmeediasse ning hoidsime silma peal ka korterikuulutustel. Lõpuks leidsime korteri läbi kinnisvaraportaali. Algselt oli ühiselamus elamine ka kaalukausil, kuid Tartu ühiselamutes ei ole enamasti piisavalt kohti ning arvan, et lähedaste inimestega koos elamine on mugavam.

LM: üürin firmalt tuba korteris, mis teeb koostööd minu ülikooliga ja korteris on neli inimest, kellega jagame ainult kööki ja elutuba, oma magamistuba ja wc on kõigil eraldi. Leidsin selle läbi ühe sõbranna, kes käib praegu samas ülikoolis.

Palju raha on juba praegu kulunud ülikooliks valmistumisel?

KP: Hetkel on kulunud raha vaid korteri sissemaksuks, mis oli 400 eurot, kuid kindlasti see summa suureneb kolimise käigus, kui on vaja uude koju osta vajalikke tarbeid ja esemeid.

LM: Kuna ma kolin alles septembri keskel, siis ma ei tea, kas on ühikasse midagi vaja osta. Kui on, siis need ostan kohapeal. Toa pidime rentima, lennupiletid ostma, rongipiletid tuleb veel osta ja uus kohver ka. Praeguseks on seega kulunud peaaegu 7000-7500 eurot.

Kas peate või plaanite pidada eelarvet, et hoida tuludel-kuludel silma peal? Mis arvate, mis saab olema tudengipõlves kõige suurem kuluallikas?

KP: Plaanin hakata pidama iganädalast eelarvet, sest tudengitel on enamasti väike summa, millega peab igakuiselt hakkama saama ning kui kuludel-tuludel pole kontrolli peal, siis võib raha kuluda kiiremini ning mõttetute kulutuste peale. Arvatavasti on kõige suuremaks kuluallikaks toit.