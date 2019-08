Kui su partner ütleb neid asju, on suhte lõpp lähedal

Suhteekspert David Bennett sõnab, et kui lahkuminek on silmapiiril, muutub omavaheline suhtlemine tavaliselt eemalolevaks ja kinniseks. «See juhtub verbaalses suhtluses, aga muutused võivad toimuda ka kehakeeles, näiteks vähenevad puudutused ja hoitakse suuremat distantsi.»

1. «Me ei pea kõike koos tegema.»

Kuigi igas suhtes on tervislik natukene aega ka omaette veeta, võid kindel olla, et kui kaaslane sind eemale tõukab, ei ole suhtega kõik päris korras. Kui kuuled lauset «me ei pea kõike koos tegema» või saad muul moel aru, et partner ei taha koos aega veeta, liiguvad asjad suure tõenäosusega negatiivses suunas. «See on tavaliselt vaikne moodus ütlemaks, et kaaslane on väsinud sinuga koos aja veetmisest. Ja kuigi see võib olla märk, et suhe on armumise faasist välja kasvanud, võib see viidata ka suhte lähenevale lõpule,» selgitab Bennett.

2. «Mul on natuke ruumi vaja.»

Teisest sõltumine on ohtlik ja suhtes on oluline kindlaks teha, et te ei ole partneriga liialt üksteise külge klammerdunud. Kui kaaslane küsib aga rohkem ruumi enda jaoks, võib see olla ohumärk. «Suhted vajavad tihti ruumi ja paljud paarid ei anna teineteisele piisavalt üksinda olemise aega, aga see lause võib viidata ka sellele, et te pole ühel leheküljel,» selgitab suhteekspert.

3. «Ma olen praegu liiga hõivatud, et koos rohkem aega veeta.»

Kui su kaaslasel on äkitselt tööl nii palju tegemist, et sinuga aja veetmine ei mahu graafikusse, on see suur ohumärk. «Kuigi enamus inimesi on töö ja teiste kohustustega hõivatud, siis kui partner vahetab äkitselt kõik koos veedetud hetked töö vastu, kahtlustaksin ma, et suhe lõpp on lähedal,» selgitab Bennett. On vaja välja selgitada, kas kaaslasel on tõesti suured muutused tööelus või tõmbub ta eemale.

4. «Ma olen regulaarse seksi jaoks liiga väsinud.»

Suhe ei vaja tingimata õnnelik olemiseks seksi, aga kui su kaaslane on kaotanud huvi regulaarse seksuaalelu vastu, võib see viidata probleemile. «Kuigi intiimsuse kvantiteet ja kvaliteet sõltuvad paljudest faktoritest, on üks märk suhte lõpust see, kui regulaarne seksuaalelu saab asendatud vabandustega,» kommenteerib Bennett.

5. «Sa oled halb kaaslane.»