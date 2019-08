Nipid, mis aitavad esimesel kohtingul enesekindel olla

Enne kohtingule minekut võta piisavalt aega, et saaksid ennast rahulikult sättida. Kui kohtingud muudavad sind niigi närviliseks, siis pole ju mõtet lisada pinget sellega, et pead ennast kiirustades valmis panema. Kohtingu jaoks sättimine võib olla peaaegu sama lõbus kui tüdrukuteõhtu tarvis, tuleb ennast lihtsalt vabaks lasta. Kui õiget meeleolu aitavad saavutada klaas veini ja mõned selfid, siis lase aga käia!

Miski ei tee kohtingut ebamugavamaks, kui vale riietus. Sa ei taha ju, et peaksid terve õhtu oma välimusele mõtlema? Kui sa ei tunne ennast oma riietuses hästi ja enesekindlalt, siis on sul ka kohtingut äärmiselt keeruline nautida. Me ei väida, et peaksid dressipükste kasuks otsustama, aga katsu leida see kuldne kesktee – riietus, mis on samal ajal nii kaunis kui ka mugav.