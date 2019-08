6 kavalat nippi, et kohtingurakenduses paremini skoorida

1. Pea meeles, et mehed ei postita enamasti parimaid pilte

See tähendab, et ära ole liiga kriitiline. On küllalt juhtumeid, kus pildil väga kuum paistnud mees on päriselus tükkmaad lühem ja tavalisem ning muidugi ka vastupidi - üsna tavaline kutt on päriselus väga sarmikas.

2. Tee esimene samm

Sa võid ju päriselus peljata mehele baaris lähenemist, aga kohtingurakenduses pole selleks põhjust. Ole julge ja tee esimene samm! Saada silmarõõmule vaimukas ja lühike sõnum. Mis on kõige hullem, mis saab juhtuda? Sa ei saa vastust? Siis saad kohe edasi liikuda.

3. Eelista erksaid värve

Tinderi statistika järgi poseerib 72 protsenti kasutajatest oma esimesel fotol neutraalset tooni riietes, kas mustas, tumesinises, beežis või valges. Isegi, kui armastad maalähedasi toone üle kõige, tasub foto jaoks välja otsida see punane kleit, mis sul kapinurgas seisab. Kõik seisneb tähelepanu püüdmises.

4. Suuna pilk kaamera paremasse nurka

Tinderi statistika tõdeb, et inimesed, kes vaatavad fotodel otse, saavad ligikaudu 20 protsenti tõenäolisemalt rohkem «meeldimisi». Küll aga ei tähenda see, et peaksid otse kaamerasse vaatama. Mõte seisneb kaameraga silmkontakti loomises.

5. Ära kata end kinni

Sarnaselt kaamerast eemale vaatamisega, vähendavad su šansse ligikaudu 12-15 protsenti ka päikeseprillide ja mütsi kandmine. Niimoodi peidad oma haavatavust ja ei tundu päris.

6. Naerata!