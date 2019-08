Kas sina prooviksid? Uus pulmakleiditrend, mis tekitab palju segadust

Küll aga on tänaseni palju kultuure, kus valge pulmakleit pole kunagi traditsiooniline olnud. Näiteks Indias ja Hiinas kannavad pruudid sageli punast, sest see värv esindab õnne ja heaolu. Paljudes Aafrika riikides kantakse pulmapäeval kirjusid mustreid ja värve, mis esindavad nende juuri, vahendab PureWow.

Trend seisneb selles, et üha enam valivad pruudid pulmakleidiks nii öelda tavalise kleidi. See tähendab, et kleit ei pea tingimata olema valminud «pulmakleidi» nime all.

Küsite, et miks ei peaks tahtma pruut kanda valget? On naisi, kes arvavad, et valge värv lihtsalt ei sobi neile. On naisi, kelles tekitab segadust «valge on neitsite värv» kontseptsioon. Ja lõpuks on maailmas palju ilusaid kleite, mis pole valged, aga sobivad abiellumiseks ideaalselt.