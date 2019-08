Vaata kuulsuste pulmasoenguid ja kogu oma tähtsaks päevaks inspiratsiooni

«Milline soeng küll teha?» Küsimus, mis vaevab paljusid peatseid pruute. Ideaalis võiks soeng olla ajatu ja elegantne, kuid samal ajal mitte liialt ülepingutatud. See võiks sobida nii pruudi näokujuga kui ka tema kleidiga. Lisaks võiks see ju ühtida selle stiiliga, mille vaimus pulmad on korraldatud. Õnneks on erinevaid pruudisoenguid nii palju, et igaüks peaks lõpuks selle õige leidma. Äkki on sinu otsitav olnud juba mõne kuulsuse peas? Viska pilk peale!