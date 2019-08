Laps läheb esmakordselt lasteaeda: kuidas teha üksnes mõistlikke kulutusi?

Kõige väärtuslikum sisend tuleb ilmselt sõimerühma kasvatajalt, kes teab täpselt, mis riideid lapsed vajavad. Tema sõnum lapsevanematele on järgmine: «Riided peavad olema sellised, mida lapsel endal on võimalikult lihtne selga panna ja ära võtta. Tehke oma lapse elu lihtsamaks, lähtudes lasteaia temperatuurist – mulle näiteks tundub, et poistel on mugavam olla lühikeste pükstega. Tüdrukute kleidid võiksid olla sellised, mis käivad mugavalt üle pea, mitte selja tagant kolme nööbiga. Ning lisaks, palun pange lastele selga lühikese varrukaga T- särgid, pikki varrukaid peab iga kord enne kätepesu üles käärima ja see võtab 14 lapse kohta ilmatu aja. Tihti on need nii kitsad ka, et ei tule kuidagi üles. Kindlasti peaks kapis olema ka üks komplekt vahetusriideid ja riietel-jalanõudel võiksid olla nimed sees.»

Ent millele soovitavad grupi liikmed veel tähelepanu pöörata?

Korralikud kummikud ja väliriided

Enamik grupi liikmeid soovitab lapsele varuda uued ja korralikud väliriided ja kummikud. «Lasteaeda tuleks osta uued ning vastupidavad ilmastikukindlad riided ja jalanõud. Kasutatud riiete puhul ei saa iialgi kindel olla, kas riie on ikka vettpidav või mitte,» avaldas üks grupi liikmetest.

Kui lapsele korralikud riided ja jalanõud osta, siis peavad need tal ka mitu hooaega vastu. Kokkuvõttes tasub see investeering end ära. Kvaliteetseid laste riideid ja jalanõusid saab osta näiteks outlet-poodidest.

Tuukrimüts kaasa!

Paljud, kelle lapsed juba käivad lasteaias, soovitasid lasteaeda osta ka tuukrimütsi. Eriti hea, kui see on tehtud villast. «Soovitaksin kindlasti kasutada tuukrimütse, sügisel puuvillast ja talvel villast, siis on kõrvad ja kurk kaetud ja kaob ära probleem, et müts või sall on kuhugi kadunud. Lisaks ei jõua kasvatajad kõigil mütsipaelu siduda,» selgitas üks grupi liige.

Jalanõud peaksid olema tugevdatud kannaosaga

Mis puudutab lasteaia jaoks vajalikke jalanõusid, siis enamik grupi liikmeid nentis, et kuigi kummikud on olulised, siis vähemalt sama olulised on ka sisejalanõud. «Jalatsitest nii palju, et väikelaste jalanõud peavad olema tugevdatud kannaosaga, see toetab lapse jala anatoomilist arengut ja ennetab võimalikke jalaprobleeme tulevikus. Seega võimlemissussid ja muud taolised asjad jäägu võimlemiseks,» selgitas üks grupi liige.