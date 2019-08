Ekspert paljastab: 5 põhjust, miks petmine su abielule kasuks võib olla

Truudusemurdmist tuleb ette nii heades kui ka halbades abieludes. Meeldib see või mitte, kõrvalehüpped ei kao kuhugi. Iseasi on see, kas nendest suudetakse õppida ning luua alus tugevamale ja toimivale suhtele.

Üheksat keelt valdav Esther Perel elab ja töötab New Yorgis, tema TED Talki kõnesid on vaadanud enam kui 18 miljonit inimest ning populaarne on ka tema juhitud audiosari «Where should I begin?».