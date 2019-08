Ära muretse, need viis asja ei tähenda, et oled klammerduv

Siin on viis teguviisi, mis ei tähenda, et oled klammerduv või vinguv.

1. Oma soovidest rääkimine

Kogu deitimismaailm on niigi piisavalt keeruline. Milleks seda veelgi raskemaks muuta, mitte öeldes, mida sa otsid? See ei tähenda, et peaksid esimesel kohtingul avaldama soovi abielluda, aga kui sinu eesmärk on leida püsisuhe, peaksid seda mainima, et oleksite ühel leheküljel. See ei ole klammerduv, vaid näitab, et oled enesekindel ja säästab sind aja raiskamisest. Kui laotad kaardid lauale, annad teisele inimesele võimaluse otsustada, kas on mõistlik üksteist tundma õppida või tutvus katki jätta.

2. Kaaslasele tunnistamine, kui oled suhtes õnnetu

Kui tunned ennast suhtes õnnetuna, ei muuda sellest rääkimine sind vingujaks. Selge ja aus suhtlus on väga oluline ja sa ei peaks kunagi kartma suhtes olles oma tundeid väljendada. Oluline on aga meeles pidada, et inimesed ei ole mõtetelugejad. See tähendab, et sa ei saa eeldada, et kaaslane saab ise aru, kui õnnetu oled.

3. Kompromissi küsimine

Kompromisside tegemine on ülimalt oluline ja võib teie suhet tugevamaks muuta. Kui te ei näe üksteist piisavalt, ei ole isekas küsida, kas su kaaslane leiaks sinu jaoks rohkem aega.

4. Tulevikust rääkimine

See ei tähenda, et peaksid hakkama lapsenimedest rääkimine, aga tuleviku planeerimine on loomulik osa elust ja inimeseks olemisest. On täiesti normaalne mainida, mida tulevikult ootad, et teada saada, kas teil võiks ühine tulevik olla, kirjutab Thought Catalog.

5. Tunnistamine, et hoolid