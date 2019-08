Tinderi kõige popim mees leidis armastuse traditsioonilisel viisil

Stefan veetis äpis viis aastat, et leida enda ellu tõeline armastus ning ta käis ka paljudel kohtingutel. Ometi ütleb ta Metrole, et ei tundnud kellegagi tõelist sidet. «Naisi huvitas sageli vaid minu kuulsus,» räägib 29-aastane modellina töötav mees.

Selle aasta aprillis kohtus ta aga «X Factori» võistleja Natasha Brooniga. See oli traditsiooniline kohtumine: neid tutvustas ühine sõber. «Kui ma teda esimest korda nägin, meenutas ta mulle Marilyn Monroed – tal oli kitsas punane kleit, punased huuled ja juuksed kaunis soengus,» meenutab mees. «Ta rabas mind jalust ja seda ei juhtu minuga just sageli. Mul olid kõhus liblikad, mis pani mind mõtlema: see pole minu puhul normaalne!»