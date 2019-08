Hea trikk pühapäevaks: tee oma külmik viie minutiga korda!

Ava külmkapp. Tõmba hinge. Lase pilgul üle riiulite libiseda. Kui su salatikastmetes on rohkem kastmelõppe kui kastet ennast, siis hinda, kas sellest piisab kiireks salatiks. Muidu aga vaata parim enne kuupäevi ja viska ära kõik, mille paremad päevad on möödas. Võta kaaned maha purkidelt ja topsidelt ning hinda: kas sa sööd selle täna veel ära? Jällegi, kui miski on rohkem kui paari päeva vanune, viska see minema.