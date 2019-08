Viis argipäevast tähelepanuavaldust, mis ei jäta su meest külmaks

Siin on lihtsad asjad, millega oma hoolimist näidata.

1. Sa paned pea ta rinnale

Ükskõik, kui kuum ja rahuldustpakkuv teie linade vahel veedetud aeg ka poleks, pole midagi rahustavamat, kui toetada pea pärast pikka ja rasket päeva oma partneri rinnale. Diivanil lamamine, rääkimine, kaisutamine ja turvatunne on kogu intiimsus, mida inimene vahel vajab. Usu, et su partnerile meeldib see rohkem, kui arvata oskad, sest ta armastab seda tunnet, et saab olla su kindlus. Sul on temaga turvaline ja see on kogu intiimsus, mida ta vajab.

2. Sa kirjutad talle keset päeva, kui väga teda armastad

Kujuta ette, et oled tööl ja sul on väga kiire päev. Kõik sagivad ja kiirustavad, kohustused kasvavad üle pea ja sa ei tea, millest alustada. Äkitselt läheb su telefoniekraan valgeks ja seal on sõnum su kallimalt, kus seisab, kui väga ta sind armastab.

Kas sellisel hetkel saaks üldse midagi paremat juhtuda? See lihtne sõnum aitab asjad perspektiivi panna ja annab kindlustunnet. Tal on olemas keegi, kes teda tahab, kes ei jõua kohtumist ära oodata ja see on kõik, mida mees vajab, et ennast õnnelikuna tunda.

3. Sa väljendad tänulikkust

Mõtle nende päevadele, kui su pea on pilvedes, palju on teha ja sul ei ole vaba hetke, et riided keemilisest puhastusest ära tuua. Sellistel hetkedel tuleb tema sulle appi: ta viib meeleldi prügi välja, aitab sind majapidamistöödega ja läheb su koeraga jalutama. Ta ei tee seda vastumeelselt, vaid tahab sind siiralt aidata.

Parim, mis sa teha saad, on väljendada siirast tänulikkust, et ta tunneks ennast armastatu ja väärtuslikuna. Ütle talle, kui väga tema abi hindad.

4. Sa silitad autosõidu ajal ta juukseid

Te olete autoga teel, muusika mängib, sa naerad tema naljade peale ja silitad nii muuseas tema juukseid. See võib tunduda väikese liigutusena, aga tähendab tema jaoks palju. Ära alahinda puudutuse mõjuvõimu, kirjutab Herway.

5. Sa kuulad päriselt, kui ta oma lemmiksportlastest räägib