Seitse märki, et oled emotsionaalselt kurnavas suhtes

Kui sa tunned, et su partner ei toeta sind, võib seda olla väga raske sõnadesse panna. Samas ei ole ükski suhe täiuslik ning erimeelsusi tuleb ikka ette. Kuid kui sa tunned end pidevalt pinge all ja partneriga aja veetmine on füüsiliselt väsitav, siis võib see kõik mõjuda laastavalt ka su vaimsele tervisele.

Insider on kokku kogunud märgid, mis viitavad, et su suhe on muutunud emotsionaalselt rahuldavast emotsionaalselt kurnavaks. See ei tähenda, et te peaksite lahku minema, aga ehk on õige aeg pöörduda suhtenõustaja poole.