Õpetaja annab nõu: mida vajab kooliks esimesse klassi minev laps päriselt?

Akimovi sõnul on oluline esmalt mõelda läbi, mida kooliks reaalselt vaja läheb. «Kujutame ette, et lapsel on sünnipäev ning kutsutud on palju lapsi ja külalisi. Tuleb ette valmistada peolaud ja osta erinevaid toiduaineid, aga kuidas see kõik tehtud saab? Loomulikult tuleks koostada nimekiri ja mõelda läbi, mida on tegelikult vaja. Nii ka enne kooliminekut,» ütles ta.

Andrei Akimovi nõuanded koolikaupade valimiseks:

Koolikott. Esimene ranits peab olema kerge ja mugav. Vali koolikott kõvendatud põhja ja seljaosaga ning pehmete ja laiade rihmadega. See on kasutamisel mugavam ning ei põhjusta seljavalu või rühiprobleemi. Sees peaks olema vähemalt kaks sektsiooni.

Koolipäevik. Tänapäeval kasutavad kõik õppeasutused e-kooli ning päevikut ei pruugi ilmtingimata vaja olla. Kui aga klassijuhataja sõnul peab päevik koolikotis olema, siis veendu, et sees oleksid kuupäevad ning sellel oleks paks ja kõva kaas. Eelista päevikud suurusega A5 – sellist on lapsel mugavam täita ja sellesse kirjutada.

Pinal ei pea olema kallis, aga võiks olla pehmest materjalist. Sellisel juhul jäävad pinali põrandale kukkumisel terveks nii pliiatsid kui ka pinal ise. Osta pinal tühjana ja komplekteeri ise, et sees oleksid ainult kvaliteetsed ja vajalikud asjad.

Pastapliiatsite valik on hetkel tõesti äärmiselt lai. Pole mõtet osta kõige kallimaid. Tavaline ja odav pastakas, mille tera on vähemalt 0,7 mm on kõige parem otsus. Vali pastakas ilma lülitita, sest väiksemad lapsed tahavad kangesti sellega mängida – kujuta ette, kui tunni ajal hakkavad 20 last lülitiga klõpsutama!

Esimeses klassis õppivate laste peenmotoorika vajab arenemist ja nende käehoid ei ole veel kuigi hea. Seoses sellega võiks eelistada kolmetahulisi pliiatseid. Pliiatseid valides veendu, et tera ei ole peenike, sest sellega on väga raske joonistada ja värvida. Samuti kontrolli pehmusastet, mis võiks olla HB või B.

Käärid peavad lõikama nii paberit, kartongi kui ka riiet. Kääride üks ots võiks olla terav, sest vahel on vaja teha auku paberi sisse. Kui laps on vasakukäeline, siis on loomulikult tarvis vasakukäelistele mõeldud kääre.

Vihikud, kaaned, plastiliin, kriidid, akvarell- ja guaššvärvid, pintslid, värvipaberid jne. Nende puhul on mõistlik rääkida läbi klassijuhataja ja kunstiõpetajaga enne kooli algust. Nemad oskavad soovitada, mida on vaja osta.

Joonistusplokk või joonistuspaber. Siin on vaja pöörata tähelepanu paberi paksusele. Paber paksusega 80–120 g/m2 sobib hästi pliiatsitega ja viltpliiatsitega joonistamiseks, guaššvärvide puhul peaks paberi paksus olema aga 200–300 g/m2.

Liimi valides tuleks eelistada pulgaliimi, sest teised liimid on vedelad ning väikestele lastele kasutamiseks keerulised.

Teritaja ostmisel vali pigem konteineriga variant. Lapsele on palju mugavam, kui ta saab teritada pliiatsit oma kohal istudes ja ei pea selleks küsima õpetaja käest luba.

Kustukumm võib olla kõige odavam, kui see kustutab hästi ja ei ole liiga pehme.

Joonlaud peaks olema pikkusega vähemalt 20 cm. Numbrid joonlaua peal peavad olema hästi nähtavad.

Vahetusjalanõud peavad olema kerged ja mugavad, mittelibiseva ja heleda tallaga. Sobivad hästi sandaalid. Kindlasti ei tohiks unustada ka jalatsite kotti.