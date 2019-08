3 nippi silmarõõmule sõnumi saatmiseks, mis garanteerivad vastuse

Küll aga on naistel paraku tavaks sõnumite saatmisega liiale minna. Me kas kirjutame liiga palju või liiga vähe, muretseme liigselt, mida täpselt kirjutada ja saame enamasti pahaseks, kui meile piisavalt kiiresti ei vastata.

Siin on kolm nippi, mida silmarõõmule sõnumit saates järgida, et sa kindlasti vastuse saaksid.

Sõnumite saatmisel on oluline mitte karta nalja visata. Igavus võib kiiresti tabada nii mehi kui naisi, sellepärast on tähtis flirtida ja lõbutseda. Selle asemel, et kirjutada igav «hei, kuidas sul läheb?», alusta vestlust parem lõbusa meemiga, mille juurde kirjutad vaimuka kommentaari. Sellega annad märku, et oled loominguline, huvitav ja hea huumorimeelega.