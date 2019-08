Teeme selgeks: kas armastus esimesest silmapilgust on võimalik?

Psühholoog ja suhteekspert Niloo Dardashti kinnitab, et intensiivne reaktsioon, mida inimesega kohtudes võid kogeda, ei ole pelgalt kujutlusvõime vili. «Väga tugev elektriline tunne, millest inimesed räägivad, on väga tõenäoline,» sõnab ta. Küll aga ei saa seda päris armastuseks nimetada.

«Armastusest rääkides peame silmas intiimsust, kellegi vigadega leppimist, inimese täielikku aktsepteerimist. Need on asjad, mis üldiselt ei juhtu esimese silmapilguga, mil kedagi näed,» selgitab Dardashti.

See, mida sa tegelikult tunned, on lihtsalt tugev atraktiivsus, millele lisanduvad emotsioonid «me oleme kokku loodud», «see on armastus esimesest silmapilgust», «see on midagi seletamatut», «ma tundsin elektrit», mis panevad su mõtlema, et tegemist peab olema armastusega, kirjutab Cosmopolitan.

Hea uudis on aga see, et suurest atraktiivsusest võib armastus aja jooksul välja kujuneda. Dardashti soovitab meeles pidada, et kuigi külgetõmme on tähtis, on pikaajalises suhtes olulised ka lahkus ja ühised väärtused. Neid asju sulle esimene silmapilk paraku ei paljasta.