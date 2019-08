Miks ei tohiks lapselt küsida, kas koolis läks hästi?

Laste ja noorte nõustamisega tegelev Kristin Wilson selgitab, et see pealtnäha süütu küsimus võib tekitada probleeme. «Kui küsid lapselt, kas koolis läks hästi, annad talle mõista, et tahad, et kõik oleks korras. Lapsed ei taha vanematele pettumust valmistada ega neid muretsema panna, nii et suure tõenäosusega vastavad nad «jah» või lihtsalt noogutavad, jättes mulje, et kõik on hästi, isegi siis, kui ei ole,» räägib Wilson.