Oi kui kahju! Vaata, mis juhtus pooltuhat eurot maksnud pulmatordiga, kui värske pruutpaar seda lahti asus lõikama

Hampshirest pärit Chloe ja Aaron Bailey maksid pea 500 eurot, et saada oma unelm – kolmekorruseline makroonidega kaetud pulmatort. Lisaks maksid nad ka veel tordi transportimise eest peopaika 110 eurot. Paraku lendas see meistriteos põrandale, ilma et paar oleks seda enne isegi maitsta jõudnud.