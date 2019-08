Õnneliku suhte valem on 5:1

Uuringud väidavad, et viis, kuidas te kaaslasega suhtes konflikte lahendate, ütleb suhte tuleviku kohta palju. See võib isegi lahutust ennustada.

Kuidas nad seda tegid? Uuringust selgus, et erinevus õnnelike ja õnnetute suhete vahel taandub positiivse ja negatiivse vastastikule suhtele, täpsemalt viis ühele. See tähendab, et õnnelikes abieludes inimestel oli iga tüli kohta vähemalt viis positiivset suhtlusmomenti, kirjutab PureWow.