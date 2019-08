3 nippi, et saada paremaks esinejaks

Mõtesta enda higised peopesad ümber elevuseks. Lauljate puhul sooritati videomänguga katse, kus katsealused pidid enne laulma hakkamist ütlema teiste ees kas «Ma olen närvis» või «Ma olen elevil». Need, kes kuulutasid oma elevust, sooritasid parema tulemuse kui teised.

Hirm selle ees, mida teised sinust seal ees arvavad, võib olla väga suur. Keskendu sellele, et see on su võimalus esitleda teistele ideed, mitte ennast. Olgu sinu etteaste ideede vahetamine kuulajatega, soovitab HuffingtonPost.