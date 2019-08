Tallinnas Löwenruh’ pargi lõvikuju ümber istub pinkidel neli vanemat daami, kõigil kõnnikepid kaasas. Kurdan neile, et tulin esimest korda välitreeningu tundi, aga varustust ei ole – kas saab ka ilma? Vastuseks kuulen, et treeneril on neid alati jagada, nii et ärgu ma muretsegu. Teine proua lisab, et tavaliselt on park selleks ajaks rahvast täis, täna aga mitte – äkki jääb tund ära?