Vaata, kui suur on kuninglike laste netoväärtus

Kõigest 4-aastasena näitab Charlotte maailmale, et ta on omaette iseloomuga isiksus ja see rahalugejatele meeldib. 2018. aasta sügise seisuga hinnati printsessi väärtuseks erinevate allikate poolt 4,3-5 miljardit naela ehk kuni 5,5 miljardit eurot. See on suurem ka tema venna George'i rahalisest väärtusest, kes peaks tulevikus saama kuningaks. Tulevase Suurbritannia kuninga prints George'i netoväärtuseks hinnatakse 3,2-3,6 miljardit naela ehk kuni 4 miljardit eurot. Kui perre sündis kõige noorem prints Louis, lisas ta perele väärtust hinnanguliselt 70 miljonit naela ehk 76,6 miljonit eurot.