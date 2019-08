Kaval nipp, mis aitab sul oma vanad prillid kerge vaevaga rahaks teha

Koeraomanik Milly Watson müüb oma asju mobiiliäpis, mis on loodud spetsiaalselt kasutatud asjade müümiseks ja ostmiseks. Et teiste müüjate seast silma paista, kasutab Milly fotomodellina oma koera Chubbyt, kes rokib piltidel nii Dolce & Gabbana kui ka mitmete teiste šikkide prillidega.

Chubby on lausa nii suur staar, et tal on isegi oma Instagrami leht, kus ta kõikvõimalikke prille esitleb, kirjutab Metro. Ja ilma naljata, see koer kannab viimse kui ühe prillipaari välja!