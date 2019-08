Hea teada: miks ei tohiks hommikul esimese asjana kohvi juua?

Toitumisspetsialist Carlyn Rosenblum selgitab, miks kohv ei ole hommikul esimese asjana hea, ja seda eriti naiste jaoks. Esiteks tõstab see kortisoolitaset, mis on tuntud stressihormoonina. See tähendab, et hommikune kohv võib negatiivselt mõjuda ovulatsioonile, kaalule ja hormonaalsele tasakaalule.

Kortisool aitab muu hulgas reguleerida organismi energiataset ja muudab su erksaks. Kortisoolitase on hommikuti kõrge ja õhtuti madal, mis tähendab, et kui jood kohvi hommikul, mil kortisooli on niigi palju, võid hormonaalse tsükli sassi ajada. Uuringud on ka näidanud, et kõrge kortisoolitaseme juures kohvi tarbimine soodustab veelgi suuremat kortisooli tootmist.