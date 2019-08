6 asja, mis peaksid jääma ainult sinu ja partneri vahele

1. Majanduslik olukord

Kõik me ihkame majanduslikku stabiilsust ja kindlustunnet, sellepärast on raha ka üks põhjusi, miks paarid sageli lahku lähevad. Kui teie suhtes on viimasel ajal raha peamiseks probleemide põhjustajaks, on oluline see enda ja partneri teada jätta, sest sellest väljaspool rääkimine ei muuda asja paremaks, vaid võib hoopis teie usaldusele halvasti mõjuda.

2. Kõik, mis puudutab seksi

Seks on äärmiselt privaatne teema ja kuigi on äge aeg-ajalt vürtsikaid kogemusi sõbrannadega jagada, ei ole sinu ja partneri sekselu teema, millest peaksid teistele rääkima. Kui te pole just omavahel nii kokku leppinud.

3. Teie tülid

Kuigi tülidest rääkimine sõbrannadega võib olla hea moodus rahunemiseks, võib see pika peale suhtele halvasti mõjuda, ütleb kliiniline psühholoog Catherine Jackson. Rääkimise hetkel võid tunda ennast kergemini, aga tegelikult aitad nii paraku kaasa negatiivsele kuvandile oma partnerist. Vali hoolega, mida sõbrannadele räägid.

4. Perekondlikud probleemid

Kõik, mida su kaaslane jagab oma perekonna kohta, peaks jääma sinu ja tema vahele. Eriti, kui tegemist on saladusega. Pea meeles, et see ei ole sinu perekond ja su kaaslane rääkis sellest võib-olla ainult sellepärast, et oma enesetunne kergemaks muuta. Parim, mida teha saad, on lihtsalt kuulata ja olemas olla.

5. Asjad, mis sulle kaaslase puhul närvidele käivad

Tõde on see, et sulle ei saagi absoluutselt kõik oma kaaslase puhul meeldida. On asju, mis sind aeg-ajalt ärritavad ja kuigi on okei vahel oma sõbrannadele kurta, ei tohiks sa seda teha juhul, kui pole neid asju enne oma kaaslasele tunnistanud. Viimane asi, mida tahad, on see, et kaaslane saaks haiget, kuna kuuleb, et oled teda taga rääkinud, kirjutab Bustle.

6. Kaaslase ebakindlus