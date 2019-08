Sügise moekostüüm paneb kõik pead pöörduma

Alles saime kergendatult hingata, et mood on viimaks ometi mõistusele tulnud ja valmis meid viisakalt kinni katma. Ja juba käraki – taas pööre! Sel sügisel pole põhjust riietega liialdada, sest nii uskumatu kui see ka pole – moehitt number üks on rinnahoidja. Mitte selle tavalises rollis, riiete all, vaid tähtsa näoga ja võrdse partnerina teiste päevarõivaste kõrval. Kindlasti leidub nüüd neid, kes tigedalt mõne kommentaari tulistavad, ja õigesti teevad – maailma moepressis on hulk teisigi, kes praegust trendikapriisi halva maitse sügavikku tagasi langemiseks peavad. Kuid leidub neidki, kel oma kehaga suhted head ning kes on pikisilmi oodanud, et trendisuuna toetus need paar viimast, puudu jäävat julgusepunkti juurde annaks, et söandaks poolalasti linna peale minna. Ja just nüüd, sel sügis-talvel, saavad nad seda täie lusti ja lõbuga teha!