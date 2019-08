Vaata, mis toimub nende pealtnäha tavaliste passipiltide tegemise ajal tegelikult

Max Siedentopf on artist ja fotograaf, kelle arvates on tavapärase passipildi tegemine äärmiselt igav. Seetõttu otsustas Siedentopf võtta ette projekti, mis läheneb passipildi tegemisele hoopis lõbusamalt. Kuna dokumendifoto jaoks on kehtestatud teatud reeglid, siis on ka tema tehtud piltidel inimesed neutraalse ilmega, kuid n-ö «kaadri taga» on samal ajal toimumas nii mõndagi põnevat.