Kuidas rääkida kaaslasega eksklusiivsest suhtest?

Siin on neli vestluse starterit, mis aitavad teie tuleviku jutuks võtta ilma partnerile liigset survet avaldamata.

Kui teed algust «kuhu meie suhe liigub?» vestlusega, soovitab suhteekspert Shula Melamed keskenduda positiivsele ja vältida lauset «me peame rääkima», sest see on tüüpiline ärevusttekitav fraas. Alusta vestlust parem positiivsega ja tunnista, et sulle meeldib kaaslasega koos aega veeta.