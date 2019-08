Teadlased: selvefoto asemel postita inimestele meeldimiseks hoopis seda tüüpi pilte

Ajakirjas Journal of Research in Personality avaldasid Washingtoni osariigi ülikooli psühholoogid uuringu, millest selgus, et selfid on probleem.

Teadlased korraldasid uudse uuringu, milles osalesid tuhanded Instagrami-kasutajad, et teada saada, milliste fotode põhjal inimesi kergemini hukka mõistetakse. Tööst tuli välja, et inimesi, kes postitavad palju selvefotosid, peetakse vähem meeldivateks, vähem edukamateks, ebakindlamateks ja vähem avatuks uutele võimalustele. Samas inimesi, kes postitavad fotosid, mis on poseeritud ja mille on keegi teine teinud, peetakse üldiselt meeldivamateks ja toredamateks.

«Isegi kui kahel ajajoonel oli sarnane sisu – näiteks reisipildid või saavutused – siis tunded inimese suhtes, kes postitas selfisid, olid negatiivsed, tunded inimese vastu, kes postitas poseeritud pilte, olid positiivsed,» ütles WSU psühholoogiaprofessor Chris Barry. «See näitab, et teatud visuaalsed vihjed on sõltumatult kontekstist asjad, mis tekitavad sotsiaalmeedias kas positiivset või negatiivset aistingut.»