Appi, ma tegin tööl vea! 4 sammu, mida edasi teha

Kuigi oma vea tunnistamine võib olla keeruline, peaksid seda tegema pigem varem kui hiljem. Tihti kipume esimese asjana ennast kaitsma ja kui sina pole veas süüdi, peaksidki seda tegema. Küll aga ei tasu oma viga varjata või teiste kaela ajada. Kui tahad, et kolleegid sind austaksid, tunnista oma viga, vabanda kui vaja ja ära karda abi küsida, et tulevikus sarnaseid situatsioone vältida.

Oma vea tunnistamine aitab meil teinekord sarnast situatsiooni vältida. Läksid kontoripeol liiale? Piirdu järgmisel korral kahe pokaali šampusega. Tead, et ei jõua tööga õigeks ajaks valmis? Ole oma ülemusega aus ja tunnista, et koormus on liiga suur. Keegi meist ei ole perfektne ja on parem oma vigu tunnistada, kui neid varjata.