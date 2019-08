Nike tuli turule uue tossupaariga, mis meenutab hirmsat moodi Crocse

Kuigi uute Nike jalanõude esiosa on täpselt sama, mis Air Force 1 mudelil, siis peab tõdema, et tagant meenutavad need tõepoolest Crocse.

Allpool nähtavad jalanõud on just midagi sulle? Sellisel juhul peame sind paraku kurvastama – hetkel on neid saada vaid kuni seitsmeaastastele lastele. Liialt kurvasta siiski ei tasu, sest pole sugugi välistatud, et Nike varsti ka suuremad suurused turule toob.