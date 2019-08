Armastatud Eesti lauljad paljastavad oma rinnad

Augustis ja septembris on huvilistel võimalik Tallinna ja Tartu põnevamates baarides ja söögikohtades WCd külastades aega sisustada fotonäitust nautides. Virgo Haani «Free The Nipple» on liitreaalsusnäitus, mis ärkab ellu, kui seda vaadata läbi nutitelefoni. Katmata nibusid näitavad vaatajatele: Robert Linna, Robin Juhkental, Marten Kuningas ja Karl-Kristjan Kingi.